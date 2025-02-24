Инвестиции в США более 1 млрд долларов – основание для льгот

Photo : YONHAP News

Инвестиции в США в размере более 1 млрд долларов со стороны иностранных компаний могут стать основанием для льгот, представляемых американским правительством. Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник, обращаясь 21 февраля к главам крупнейших южнокорейских компаний, включая Samsung Electronis, Hyundai Motor и SK. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, позволяющее упростить административные процедуры для иностранных компаний, желающих инвестировать в производство на американской территории. Источник в южнокорейской делегации пояснил, что порог в 1 млрд долларов будет не минимальным, а символическим показателем, выражающим готовность администрации Трампа приветствовать дополнительные инвестиции. Лютник отметил возможное двустороннее сотрудничество с Сеулом во многих областях, таких как судостроение, энергетика, искусственный интеллект и полупроводники. РК обратилась к США с просьбой освободить её от дополнительных таможенных пошлин, недавно объявленных главой Белого дома.