Глава МИД РК встретился с коллегами из стран Европы и Африки

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В рамках встречи министров иностранных дел «Большой двадцатки», состоявшейся 20-21 февраля в Йоханнесбурге (Южноафриканская Республика), глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Чо Тхэ Ёль провёл ряд двусторонних встреч со своими европейскими и африканскими коллегами. В ходе встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас достигнута договорённость укреплять партнёрство в сфере безопасности и обороны, а также продолжать сотрудничество в экономической и научной сферах. В ходе встречи с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Велдкампом подтверждена достигнутая ранее договорённость о создании «полупроводникового альянса». В беседе с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно выражена готовность активизировать механизмы сотрудничества, такие как стратегический диалог и двусторонний экономический комитет.