Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Глава МИД РК встретился с коллегами из стран Европы и Африки

Write: 2025-02-24 14:19:27Update: 2025-02-24 17:06:53

Глава МИД РК встретился с коллегами из стран Европы и Африки

Photo : YONHAP News

В рамках встречи министров иностранных дел «Большой двадцатки», состоявшейся 20-21 февраля в Йоханнесбурге (Южноафриканская Республика), глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Чо Тхэ Ёль провёл ряд двусторонних встреч со своими европейскими и африканскими коллегами. В ходе встречи с верховным представителем  Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас достигнута договорённость укреплять партнёрство в сфере безопасности и обороны, а также продолжать сотрудничество в экономической и научной сферах. В ходе встречи с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Велдкампом подтверждена достигнутая ранее договорённость о создании «полупроводникового альянса». В беседе с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно выражена готовность активизировать механизмы сотрудничества, такие как стратегический диалог и двусторонний экономический комитет.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >