КС проведёт заключительное слушание по импичменту Юн Сок Ёлю

Photo : YONHAP News

25 февраля во второй половине дня Конституционный суд (КС) проведёт 11-е, заключительное слушание по импичменту президенту РК Юн Сок Ёлю. Сначала суд рассмотрит вновь выявленные доказательства за и против импичмента, после чего последуют заключительные прения сторон. Ожидается, что защита ответчика вновь заявит, что в условиях противодействия работе правительства со стороны оппозиции объявление чрезвычайного положения было обоснованным. В свою очередь, сторона истца в лице представителей Национального собрания намерена привести доказательства неконституционного и противоправного характера действий Юн Сок Ёля, в связи с чем его отстранение от должности полностью оправданно. После этого выступят председатель парламенского комитета по зконодательству и судебно-правовым вопросам Чон Чхон Рэ и Юн Сок Ёль. Накануне Юн Сок Ёль встречался со своими адвокатами и обсуждал стратегию защиты. По завершении слушаний Конституционный суд проведёт совещание судей и приступит к подготовке решения, которое, как ожидается, будет объявлено в середине марта.