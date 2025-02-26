В РК впервые с 2015 года возросла рождаемость

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По данным национального статистического управления, опубликованным 16 февраля, в 2024 году в РК родились 238.300 детей, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Рост рождаемости отмечен впервые с 2015 года. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее число родов на одну женщину в течение её жизни, составил в прошлом году 0,75. Это на 0,03 больше, чем в 2023 году. Эксперты связывают рост рождаемости с ростом числа браков, начиная со второй половины 2022 года, когда были сняты карантинные ограничения, введённые в период пандемии COVID-19. В прошлом году зарегистрировано около 222 тысяч браков, что почти на 15% больше, чем в предыдущем году. Это максимальный годовой рост с начала ведения статистики. В 2024 году умерли 358.400 человек, что на 1,7% больше, чем в 2023 году. Смертность растёт параллельно со старением общества. Поскольку смертность превысила рождаемость, естественная убыль населения составила 120 тысяч человек.