Ан Док Кын: РК и США найдут альтернативу взаимным тарифам

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РК и США найдут конструктивную альтернативу взаимным тарифам, которые американская администрация собирается ввести для всех своих торговых партнёров. Об этом заявил журналистам по прибытии в Вашингтон 26 февраля министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын. Сеул и Вашингтон смогут развеять недопонимание и выработать конструктивную альтернативу тарифам в ходе подробных консультаций. Между двумя странами заключено соглашение о свободной торговле, и большинство вопросов, включая нетарифные барьеры, были рассмотрены в процессе его пересмотра,- добавил Ан Док Кын. Он – первый южнокорейский представитель уровня министра, посещающий США после прихода к власти администрации Дональда Трампа. Ранее было объявлено, что США установят взаимные импортные тарифы с учётом тарифов других стран на американские товары, нетарифных барьеров, валютных курсов, налогов на добавленную стоимость и других факторов.