Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Ан Док Кын: РК и США найдут альтернативу взаимным тарифам

Write: 2025-02-27 10:28:14Update: 2025-02-27 13:45:03

Ан Док Кын: РК и США найдут альтернативу взаимным тарифам

Photo : YONHAP News

РК и США найдут конструктивную альтернативу взаимным тарифам, которые американская администрация собирается ввести для всех своих торговых партнёров. Об этом заявил журналистам по прибытии в Вашингтон 26 февраля министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын. Сеул и Вашингтон смогут развеять недопонимание и выработать конструктивную альтернативу тарифам в ходе подробных консультаций. Между двумя странами заключено соглашение о свободной торговле, и большинство вопросов, включая нетарифные барьеры, были рассмотрены в процессе его пересмотра,- добавил Ан Док Кын. Он – первый южнокорейский представитель уровня министра, посещающий США после прихода к власти администрации Дональда Трампа. Ранее было объявлено, что США установят взаимные импортные тарифы с учётом тарифов других стран на американские товары, нетарифных барьеров, валютных курсов, налогов на добавленную стоимость и других факторов.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >