Введены карантинные меры для въезжающих из семи стран Африки

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26 февраля Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний ввело усиленные карантинные меры для въезжающих из семи стран Африки - Уганды, Южного Судана, Руанды, Кении, Демократической Республики Конго, Танзании и Эфиопии. В этих странах обнаружен вирус Эбола, который распространяется через кровь или жидкие выделения из организма больного человека или животного. Заразиться можно не только при прямом контакте с больным, но и через предметы, недавно загрязнённые биологическими жидкостями. Вирус вызывает геморрагическую лихорадку с высоким уровнем смертности. Имеющиеся вакцины и препараты для лечения данного заболевания недостаточно эффективны. Все въезжающие из указанных стран обязаны заполнить анкету о состоянии здоровья в бумажном или электронном виде, а также сообщить карантинному инспектору в аэропорту о таких симптомах как лихорадка, потеря аппетита, слабость, мышечные, суставные и головные боли.