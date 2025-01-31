Принят закон о спецпрокуроре по расследованию вмешательства Юн Сок Ёля в выборы

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27 февраля Национальное собрание РК приняло на пленарном заседании закон о специальном прокуроре для расследования вмешательства Юн Сок Ёля, временно отстранённого от должности президента, в дополнительные парламентские выборы 2022 года. В поддержку проекта закона проголосовали 182 депутата, 91 против при одном воздержавшемся. В центре внимания находится Мён Тхэ Гюн, влиятельный посредник, который предположительно взял около 76 млн вон (54.500 долларов) у бывшего депутата от партии Сила народа Ким Ён Сон. Взамен он пообещал помощь в выдвижении её кандидатуры на выборах. Специальный прокурор будет также расследовать обвинения в том, что Юн Сок Ёль и первая леди Ким Гон Хи участвовали в процессе выдвижения кандидатур на местных и дополнительных парламентских выборах 2022 года, а также на парламентских выборах в прошлом году. Кроме того, их подозревают в давлении на правительство при принятии важных политических решений.