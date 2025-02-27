Глава МИД РК посетит Польшу и Францию

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Министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль посетит на следующей неделе Польшу и Францию, где обсудит вопросы сотрудничества Сеула с этими странами в различных областях, включая оборонную промышленность. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, визит Чо Тхэ Ёля в Польшу начнётся 4 марта. Он встретится в Варшаве со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Будут обсуждаться вопросы развития двусторонних отношений в торгово-экономической области, оборонной промышленности и энергетики. Состоится обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам. В ходе визита в Польшу Чо Тхэ Ёль встретится с президентом страны Анджеем Дудой. Из Польши он отправится во Францию. В Париже Чо Тхэ Ёль обсудит со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро сотрудничество в областях оборонной промышленности, космоса и искусственного интеллекта, вопросы региональной и международной безопасности, а также подготовку к 140-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.