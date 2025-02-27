КНДР сообщила об испытаниях стратегических крылатых ракет

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26 февраля ракетное подразделение Корейской народной армии в западных районах провело испытательные пуски стратегических крылатых ракет в направлении Жёлтого моря. Как сообщило 28 февраля агентство ЦТАК, целью пусков было «информирование врагов страны о возможностях контратаки Корейской народной армии в любом месте», а также о «надёжности ядерного сдерживания». Северокорейский лидер Ким Чон Ын, который наблюдал за учениями ракетных сил, призвал «защищать суверенные права и безопасность страны с помощью надёжного ядерного щита». Ракеты точно поразили цели, пролетев 1587 километров по овальной траектории. Полёты ракет продолжались от 7.961 до 7.973 секунд,- говорится в сообщении ЦТАК. Южнокорейские военные пока не подтвердили заявленные Пхеньяном ракетные пуски. Предыдущие пуски ракет того же типа Пхеньян провёл 25 января. Тогда было заявлено об испытаниях стратегических крылатых управляемых ракет класса «море-земля».