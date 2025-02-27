Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Корея: Юг-Север

КНДР сообщила об испытаниях стратегических крылатых ракет

Write: 2025-02-28 08:19:01Update: 2025-02-28 15:11:16

КНДР сообщила об испытаниях стратегических крылатых ракет

Photo : YONHAP News

26 февраля ракетное подразделение Корейской народной армии в западных районах провело испытательные пуски стратегических крылатых ракет в направлении Жёлтого моря. Как сообщило 28 февраля агентство ЦТАК, целью пусков было «информирование врагов страны о возможностях контратаки Корейской народной армии в любом месте», а также о «надёжности ядерного сдерживания». Северокорейский лидер Ким Чон Ын, который наблюдал за учениями ракетных сил, призвал «защищать суверенные права и безопасность страны с помощью надёжного ядерного щита». Ракеты точно поразили цели, пролетев 1587 километров по овальной траектории. Полёты ракет продолжались от 7.961 до 7.973 секунд,- говорится в сообщении ЦТАК. Южнокорейские военные пока не подтвердили заявленные Пхеньяном ракетные пуски. Предыдущие пуски ракет того же типа Пхеньян провёл 25 января. Тогда было заявлено об испытаниях стратегических крылатых управляемых ракет класса «море-земля».
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >