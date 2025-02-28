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Импортные тарифы для Канады и Мексики вступят в силу 4 марта. В тот же день будет введён дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая. Об этом президент США Дональд Трамп написал 27 февраля в своём аккаунте в социальной сети Truth Social. Наркотики, включая фентанил, по-прежнему поступают в США из Мексики и Канады в «очень высоких и неприемлемых» объёмах, причём большой процент этих наркотиков производится и поставляется из Китая. «Мы не можем позволить этому бедствию продолжать наносить вред США, и пока оно не прекратится или не будет серьёзно ограничено, предлагаемые тарифы вступят в силу 4 марта, как и было запланировано»,- добавил глава Белого дома. Он подтвердил 2 апреля как дату «взаимных пошлин» на импорт. В начале февраля Дональд Трамп согласился на 30-дневную отсрочку введения 25-процентных пошлинах на канадские и мексиканские товары, поскольку две страны пообещали активизировать меры по предотвращению незаконного оборота наркотиков.