Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Чхве Сан Мок попросил США учесть вклад РК в экономику

Write: 2025-02-28 14:32:13Update: 2025-02-28 14:32:40

Чхве Сан Мок попросил США учесть вклад РК в экономику

Photo : YONHAP News

Исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок  призвал новую администрацию США учитывать при формулировании торговой политики вклад южнокорейского бизнеса в американскую экономику.  В ходе  видеоконференции с министром финансов США Скоттом Бессентом, состоявшейся 28 февраля, Чхве Сан Мок отметил устойчивость южнокорейской экономики после политических потрясений, вызванных кратковременным введением чрезвычайного положения.  Волатильность финансового и валютного рынков быстро снижается, подкреплённая прочной экономической системой и стабильным государственным управлением. Мировые рейтинговые агентства и мировое сообщество высоко оценили эффективные меры правительства РК по управлению экономической ситуацией в стране,- добавил Чхве Сан Мок. Ранее в тот же день Бессент заявил, что тарифы, введённые другими странами на товары из США, могут быть снижены или отменены, если эти страны начнут торговые переговоры с Вашингтоном.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >