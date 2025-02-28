Чхве Сан Мок попросил США учесть вклад РК в экономику

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Исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок призвал новую администрацию США учитывать при формулировании торговой политики вклад южнокорейского бизнеса в американскую экономику. В ходе видеоконференции с министром финансов США Скоттом Бессентом, состоявшейся 28 февраля, Чхве Сан Мок отметил устойчивость южнокорейской экономики после политических потрясений, вызванных кратковременным введением чрезвычайного положения. Волатильность финансового и валютного рынков быстро снижается, подкреплённая прочной экономической системой и стабильным государственным управлением. Мировые рейтинговые агентства и мировое сообщество высоко оценили эффективные меры правительства РК по управлению экономической ситуацией в стране,- добавил Чхве Сан Мок. Ранее в тот же день Бессент заявил, что тарифы, введённые другими странами на товары из США, могут быть снижены или отменены, если эти страны начнут торговые переговоры с Вашингтоном.