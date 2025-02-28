РК и США создадут канал для рабочих переговоров по тарифам

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Министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын и министр торговли США Говард Лютник в ходе встречи, состоявшейся 27 февраля в Вашингтоне, договорились создать канал для рабочих переговоров по вопросам, связанным с тарифной политикой США. Ан Док Кын попросил США освободить РК от новых тарифов. Стороны обсудили также перспективы сотрудничества в судостроении. В свою очередь, Говард Лютник подчеркнул необходимость сокращения торгового дефицита США и высказал пожелание о более активном сотрудничестве с РК. Соглашение о свободной торговле между Сеулом и Вашингтоном позволяет осуществлять торговлю большинством товаров без таможенных пошлин. Однако глава Белого дома объявил о введении пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, он выразил намерение обложить налогом автомобили и полупроводники. По прибытии в Вашингтон Ан Док Кын выразил уверенность в том, что диалог с США поможет развеять некоторые недоразумения и найти конструктивные решения.