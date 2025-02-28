РК проведёт антидемпинговое расследование в отношении Японии и Китая

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Сеул начнёт антидемпинговое расследование в отношении дешёвой горячекатаной стали из Китая и Японии, чтобы оценить влияние импорта на отечественную сталелитейную промышленность. Его проведёт, начиная с 4 марта, торговая комиссия при министерства промышленности, торговли и энергетике. Предварительный вердикт может быть вынесен не ранее июня. Расследование будет проводиться посредством анкетирования, выездных проверок и публичных слушаний. Результаты будут использованы для принятия решения о применении антидемпинговых пошлин. Решение послеловало за жалобой, поданной в декабре прошлого года компанией Hyundai Steel, в которой утверждается, что приток горячекатаной стали из Китая и Японии по аномально низким ценам нанёс ущерб южнокорейскому рынку. Недавно торговая комиссия приняла решение о введении временных антидемпинговых пошлин в размере до 38% на некоторые виды толстолистовой стали китайского производства.