Глава МИД РК посетит Польшу и Францию

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4 марта министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль отправится в Европу. Он побывает в Польше и Франции, где обсудит вопросы сотрудничества Сеула с этими странами в различных областях, торгово-экономические и оборонные связи. Как сообщили в южнокорейском МИД, в Варшаве Чо Тхэ Ёль встретится со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Будут обсуждаться вопросы развития двусторонних отношений в торгово-экономической области, оборонной промышленности и энергетики. Состоится обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам. Чо Тхэ Ёль встретится также с президентом Польши Анджеем Дудой. Из Польши он отправится во Францию. В Париже Чо Тхэ Ёль обсудит со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро подготовку к 140-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, сотрудничество в областях оборонной промышленности, космоса и искусственного интеллекта. Будут затронуты также вопросы региональной и международной безопасности.