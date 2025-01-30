В условиях идеологического раскола важно национальное единство

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Национальное единство особенно важно в условиях идеологического и политического раскола. Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок, выступая на церемонии, посвящённой 106-й годовщине Первомартовского движения за независимость Кореи от японского колониального ига. Он отметил наличие идеологических, поколенческих, региональных и классовых разногласий, предупредив, что будущее нации может оказаться под угрозой, если такие проблемы не будут решены. «Чтобы преодолеть кризис, с которым мы столкнулись, и построить нацию, которой смогут гордиться будущие поколения, национальное единство важнее, чем когда-либо»,- подчеркнул Чхве Сан Мок. Коснувшись ситуации в экономике, он отметил, что во всём мире усиливаются геополитические риски, а экономическая и торговая неопределённость растёт. Он подчеркнул важность «устойчивости», которая может быть достигнута посредством реформ в различных секторах, а также политики, направленной на сбалансированное региональное развитие.