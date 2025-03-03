РК просит США исключения из новой тарифной схемы

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В ходе визита в Вашингтон с 26 по 28 февраля министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын встретился с министром торговли США Говардом Лютником и другими ключевыми фигурами американской администрации в сфере экономики. В ходе встреч он попросил правительство США об исключении Сеула из новых тарифных планов. Ан Док Кын сообщил журналистам перед вылетом из Вашингтона о достигнутой договорённости продолжить обсуждения через консультативные органы с целью минимизации потенциального ущерба южнокорейским предприятиям. Сеул стремится обеспечить освобождение от тарифов, но, если не удастся получить освобождение, то по крайней мере гарантировать, что РК не окажется в невыгодном положении по сравнению с другими странами. Министр торговли США Говард Лютник напомнил о наличии дефицита в торговле с РК и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Достигнута договорённость об укреплении контактов в таких стратегических отраслях как судостроение.