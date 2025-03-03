Вся гора Пэктусан станет глобальным геопарком ЮНЕСКО

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Часть горы Пэктусан, находящаяся на территории Северной Кореи, будет объявлена глобальным геопарком ЮНЕСКО. Исполнительный совет организации на заседании, которое состоится со 2 по 17 апреля, рассмотрит в общей сложности 16 объектов для объявления глобальными геопарками. Так называют отдельные географические районы, где объекты и ландшафты международного геологического значения управляются с использованием целостной концепции защиты, образования и устойчивого развития. В прошлом году глобальным геопарком ЮНЕСКО объявлена китайская часть горы Пэктусан (по-китайски Чанбэйшань). Как отмечено в заключении экспертов ЮНЕСКО, геопарк горы Пэктусан отличается впечатляющим ландшафтом, образованным вулканическими извержениями, демонстрируя хорошо развитую ледниковую географию. Отмечено также, что гора считается потухшим вулканом с высоким потенциалом извержений в будущем. На предстоящей сессии глобальным геопарком будет признана также территория на восточном побережье на стыке провинций Чхунчхон-Пукто и Кёнсан-Пукто. Таким образом, число глобальных геопарков ЮНЕСКО на территории РК увеличится до семи.