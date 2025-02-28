В США изучат влияние импорта пиломатериалов на нацбезопасность

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Президент США Дональд Трамп поручил министру торговли Говарду Лютнику провести расследование влияния импорта пиломатериалов на национальную безопасность. Это может вызвать введение нового 25-процентного тарифа. Администрация Трампа утверждает, что лесная промышленность США подорвана дешёвым импортом из Канады, Германии, Бразилии и других стран, в результате чего американские лесопильные заводы закрылись, а рабочие остались без работы. Наряду с данными странами, упомянуты также РК и Китай, поскольку расследование будет касаться производных продуктов, включая кухонную мебель. В соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли 1962 года, президент США может вводить ограничения на импорт, если он угрожает национальной безопасности. «Мы экспортируем брёвна, и они возвращаются из Китая и РК в виде готовой продукции, в том числе, субсидируемой, включая кухонную мебель»,- заявил представитель Белого дома. На вопрос, почему импорт пиломатериалов представляет угрозу национальной безопасности, он ответил, что крупным потребителем пиломатериалов и производных продуктов является Пентагон. Одновременно Трамп подписал указ, направленный на увеличение внутреннего производства древесины и содействие снижению расходов на строительство и жильё в США.