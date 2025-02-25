В январе в РК сократилось промышленное производство

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В январе текущего года все ключевые экономические показатели – производство, потребление и инвестиции – продемонстрировали отрицательную динамику. По данным национального статистического управления, опубликованным 4 марта, промышленное производство без учёта сельского, лесного и рыбного хозяйства сократилось на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое значительное падение данного показателя с февраля 2020 года. Объём производства в обрабатывающей промышленности сократился на 2,3%. Выпуск полупроводников увеличился лишь на 0,1%, а производство автомобилей снизилось на 0,4%. Производство в сфере услуг сократилось на 0,8%. Розничные продажи уменьшились на 0,6% из-за падения продаж товаров полудлительного пользования на 2,6%. Инвестиции в производственные мощности упали на 14,2%. Это самое резкое падение с октября 2020 года. Объём выполненных строительных работ сократился за тот же период на 4,3%.