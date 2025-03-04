Рост рождаемости не остановил сокращение населения

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В прошлом году в РК увеличилась рождаемость, но это не помогло остановить естественное сокращение численности населения. Согласно данным национального статистического управления, опубликованным 3 марта, в прошлом году в РК родилось 238 тысяч детей, что на 8 тысяч больше, чем годом ранее. Смертность составила 358 тысяч человек. Единственным регионом, где число рождений превысило число смертей, оказался административный город Сэчжон. Там естественный прирост населения составил 1 тысячу человек. Население РК сокращается с 2020 года, и за последние пять лет она уменьшилась на 456 тысяч человек из-за низкой рождаемости и старения населения. Согласно прогнозу экспертов национального статистического управления, при сохранении текущей ситуации с рождаемостью численность населения, которая в 2022 году составляла 51 млн 670 тыс. человек, к 2030 году сократится до 51 млн 310 тыс. человек, а к 2072 году до 36 млн 220 тыс. человек.