Photo : YONHAP News

Lisa, участница группы BLACKPINK, стала первой исполнительницей К-РОР, которая выступила на церемонии вручения премии «Оскар». 2 марта Lisa поднялась на сцену 97-й церемонии вручения премии, которая прошла в Лос-Анджелесе, вслед за актрисой Маргарет Куэлли, сыгравшей в картине The Substance. Lisa вышла в длинном чёрном платье и исполнила заглавную песню к фильму о Джеймсе Бонде 1973 года «Живи и дай умереть» (Live and Let Die). Она также исполнила хореографический номер.