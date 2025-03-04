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Политика

Чхве Сан Мок: Страна сталкивается с рядом неотложных задач

Write: 2025-03-04 15:23:57Update: 2025-03-04 16:11:41

Чхве Сан Мок: Страна сталкивается с рядом неотложных задач

Photo : YONHAP News

РК сталкивается с рядом неотложных задач, требующих скорейшего решения правительством и Национальным собранием. Это, в частности, пенсионная реформа, поправки в закон о полупроводниках, предусматривающие гибкий график работы, а также налоговая поддержка малого и среднего бизнеса. Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок, выступая 4 марта на заседании кабинета министров. Он напомнил о сложной международной обстановке, подчеркнув, что принцип Дональда Трампа «Америка прежде всего» лихорадит весь мир. «В нынешнем жестоком мире подтверждается принцип отсутствия как вечных врагов, так и вечных союзников. Полагаясь исключительно на добрую волю крупных держав и союзников, невозможно в полной мере защитить национальную безопасность, промышленность и технологии»,- добавил Чхве Сан Мок. Он призвал правительство, Национальное собрание и частный сектор совместно приложить усилия для противодействия протекционистской политике США.
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