Компании РК корректируют объёмы экспорта в США

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Южнокорейские компании, работающие в Мексике и Канаде, приступают к реализации экстренных мер по корректировке объёмов производства и экспорта в США. Это связано с введением американской администрацией заградительных импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, а также ответными мерами данных стран. Южнокорейская компания Samsung Electronics сократила производство стиральных машин на заводе в мексиканском городе Керетаро. Одновременно начата подготовка к расширению производства аналогичной продукции на заводе в американском Ньюберри, штат Южная Каролина. В сложной ситуации оказались около 90 южнокорейских компаний, имеющих производственные базы в Мексике. В частности, компании LG Electronics и Kia пересматривают объёмы поставок продукции своих мексиканских заводов в США. Пока на американском рынке распродаются запасы ранее ввезённой продукции, но в дальнейшем заградительные меры, принятые Вашингтоном, могут привести к сокращению южнокорейского экспорта не менее чем на 220 млн. долларов в год.