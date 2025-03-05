В РК всё больше начальных школ без первоклассников

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Небольшим начальным школам становится всё труднее найти первоклассников. Наиболее сложная ситуация складывается в сельских районах с низкой рождаемостью. 4 марта в южнокорейских школах начался новый учебный год, и 189 начальных школ приступили к занятиям без единого первоклассника. 32 такие школы расположены в провинции Чолла-Намдо, 25 - в провинции Чолла-Пукто, 21 - в провинции Канвондо и 16 - в провинции Чхунчхон-Намдо. Крупные города также не избежали последствий демографического кризиса. Начальные школы в административном округе Со-гу города Тэчжона и административном округе Кансо-гу города Пусана встретили новый учебный год без первоклассников. По одному первокласснику приступили к занятиям в 28 школах провинции Чхунчхон-Намдо, в 23 школах провинции Канвондо, в пяти школах Инчхона, пяти школах провинции Кёнгидо, одной школе в Пусане и 14 школах провинции Чхунчхон-Пукто. В связи с сокращением количества учеников министерство образования планирует закрыть в этом году 49 начальных, средних и старших школ по всей стране.