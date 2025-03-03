Дональд Трамп: Тарифы РК в четыре раза выше тарифов США

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Средний импортный тариф, установленный РК для американских товаров, в четыре раза превышает тариф США. Между тем, Америка помогала азиатскому союзнику в военном отношении и «многими другими способами». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, обращаясь к депутатам обеих палат Конгресса 4 марта, в преддверии ввода Вашингтоном «взаимных» импортных пошлин в отношении торговых партнёров. «Бесчисленное множество стран взимают с нас более высокие пошлины, чем мы взимаем с них. Это очень несправедливо. Индия взимает с нас пошлины на автомобили выше 100%. Средний тариф Китая на нашу продукцию в два раза выше, чем мы взимаем с них»,- отметил Трамп. Заявление прозвучало после того, как Сеул запросил освобождение от тарифов и попытался решить торговые вопросы путём консультаций на рабочем уровне. Трамп также призвал отменить закон о полупроводниках, в соответствии с которым предыдущая администрация США согласилась предоставить гранты двум южнокорейским компаниям Samsung Electronics и SK hynix. Президент США назвал свою тарифную политику способом привлечения иностранных компаний в США.