Правительство РК опровергло заявление Трампа о пошлинах

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Правительство РК опровергло заявление президента США Дональда Трампа о том, что средний импортный тариф, установленный РК для американских товаров, в четыре раза превышает тариф США. «Это неправда, и мы доведём до сведения США реальную ситуацию по дипломатическим и другим каналам»,- говорится в заявлении министерства промышленности, торговли и энергетики РК, опубликованном 5 марта. Торговля с США большинством товаров осуществляется в беспошлинном режиме в соответствии с соглашением о свободной торговле, подписанным в 2007 году. Текущая средняя ставка пошлины на импорт из США составляет 0,79%, а если учесть налоговый вычет, то она окажется ещё ниже. Средняя ставка тарифа наибольшего благоприятствования, которую РК применяет к странам-членам Всемирной торговой организации, составляет 13,4%, что действительно в четыре раза выше, чем ставка США, составляющая 3,3%. Однако РК подписала соглашения о свободной торговле с большинством стран, включая США, поэтому существует не так много стран, к которым применяется эта тарифная ставка.