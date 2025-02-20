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Экономика

Рост потребительских цен в РК в феврале 2%

Write: 2025-03-06 10:43:44Update: 2025-03-06 14:32:47

Рост потребительских цен в РК в феврале 2%

Photo : YONHAP News

По данным национального статистического управления, опубликованным 6 марта, потребительские цены выросли в РК в феврале на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на нефтепродукты выросли на 6,3%, а на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию понизились на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Однако цены на продукцию животноводства возросли на 3,8%, а на продукцию рыболовства - на 3,6%. Цены на персональные услуги выросли на 2,1%, что обусловлено повышением страховых взносов. В частности, расходы на частное медицинское страхование выросли на 15,1% в годовом исчислении. Базовая инфляция, не учитывающая изменения цен на продукты питания и энергоносители, которая рассчитывается по методике Организации экономического сотрудничества и развития, составила 1,8%. Цены на 144 товара первой необходимости, тесно связанных с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания и одежда, выросли на 2,6%.
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