ОЭСР: Через 60 лет население РК сократится вдвое

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В 2023 году был зафиксирован самый низкий в мире общий коэффициент рождаемости, то есть, ожидаемое число детей, которое женщина родит за свою жизнь - 0,72. Если ситуация не изменится, что через 60 лет население страны сократится вдвое. Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном 5 марта. Более того, к 2082 году примерно 58% общей численности населения будут составлять люди в возрасте 65 лет и старше. Прогнозируется также, что коэффициент демографической нагрузки , то есть, соотношение численности населения в возрасте 65 лет и старше к численности населения в возрасте от 20 до 64 лет, увеличится с нынешних 28% до 155%. Для исправления ситуации с рождаемостью ОЭСР рекомендует южнокорейскому правительству пересмотреть семейную политику, в частности, улучшить систему отпусков по уходу за детьми, а также увеличить число детских дошкольных учреждений.