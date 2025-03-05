Представитель РК ожидает «хорошего» результата от визита в США

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Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Син Вон Сик заявил журналистам по прибытии в Вашингтон 5 марта, что ожидает «хорошего» результата от этого визита. Он отметил, что собирается обсудить со своим американским коллегой Майком Уолтцем и другими высокопоставленными представителями администрации США вопросы двустороннего сотрудничества в сферах безопасности, экономики и судостроительной промышленности. Син Вон Сик подчеркнул стремление двух стран к «выгодному для всех» результату. Его визит начался сразу после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что средний импортный тариф, установленный Сеулом для американских товаров, в четыре раза превышает тариф США. На вопрос о том, может ли администрация Дональда Трампа потребовать увеличения доли Сеула в расходах на размещение американских военных в РК, Син Вон Сик ответил, что пока никаких обсуждений по этому вопросу не проводилось.