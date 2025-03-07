Президент США отложил введение тарифов для Мексики и Канады

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6 марта президент США Дональд Трамп подписал исполнительное распоряжение об отсрочке введения импортных тарифов на мексиканские и канадские товары до 2 апреля. Решение было принято после разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Оба лидера решили совместно бороться с контрабандой наркотиков в США и оружия в Мексику. 4 марта после месячной паузы вступили в силу 25-процентные тарифы на мексиканские и канадские товары за исключением канадских энергоносителей, облагаемых налогом в размере 10%. Сообщается, что около 50% мексиканского импорта и менее 40% канадского импорта подпадают под трёхстороннее торговое соглашение USMCA. Администрация Дональда Трампа введёт «взаимные» тарифы 2 апреля, как и планировалось. Они будут индивидуальными для каждой страны. Ранее Трамп принял решение о временном освобождении автомобильной промышленности Канады и Мексики от 25-процентных пошлин. Это было сделано под нажимом американских автопроизводителей Ford, General Motors и Stellantis. Как сообщили в Белом доме, освобождение объявлено для того, чтобы американские компании не оказались в экономически невыгодном положении.