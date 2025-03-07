В результате случайной бомбардировки пострадали 29 человек

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В результате нештатного сброса истребителями KF-16 восьми бомб MK-82 за пределами полигона в деревне Ногок-ри города Пхочхона провинции Кёнгидо пострадали в общей сложности 29 человек, в том числе, 15 гражданских лиц. Повреждены пять домов, церковь, виниловая теплица и грузовик. Три бомбы упали на территории близлежащей военной базе. Ранения двух гражданских лиц оцениваются как серьёзные. СМИ Таиланда сообщили, что четверо из пострадавших являются тайскими гражданами. Министерство обороны РК пока не подтвердило эту информацию. В настоящее время в больницах проходят лечение семь гражданских лиц и двое военных. Исполняющий обязанности министра обороны Ким Сон Хо извинился за трагический инцидент, пообещав приложить все усилия для восстановления повреждённого имущества и выплаты компенсации. Он обещал также определить причину инцидента. Предварительное расследование показало, что один из пилотов ввёл ошибочные координаты цели бомбового удара.