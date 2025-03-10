РК и США начали учения Freedom Shield

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10 марта вооружённые силы РК и США начали ежегодные весенние учения Freedom Shield, которые продлятся до 20 марта. Они включают командно-штабные учения с компьютерным моделированием и полевые манёвры. Цель учений – отработка отражения угроз безопасности, включая ядерное нападение, путём использования сухопутных, морских, воздушных и космических средств. Как подчёркивается в заявлении объединённого командования вооружёнными силами двух стран, учения помогут союзникам укрепить совместную оборону. Со стороны РК в них задействованы около 19 тысяч военнослужащих. Запланированы 16 видов полевых манёвров, в то время как в программе прошлогодних учений их было 10. Между тем, учения с боевыми стрельбами отменены в связи с произошедшим ранее в этом месяце инцидентом со случайным бомбометанием в ходе учений южнокорейских вооружённых сил. Два истребителя KF-16 нештатно сбросили восемь бомб за пределами полигона в городе Пхочхоне провинции Кёнгидо. В результате инцидента пострадали 15 мирных жителей и 14 военнослужащих.