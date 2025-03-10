Начальник штаба ВВС РК извинился за случайную бомбардировку

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Начальник штаба военно-воздушных сил РК генерал Ли Ён Су принёс извинения за случайную бомбардировку деревни Ногок-ри города Пхочхона провинции Кёнгидо. 6 марта два истребителя KF-16 нештатно сбросили восемь бомб MK-82 за пределами полигона во время учений с боевой стрельбой, ранив 31 человека, в том числе, 19 мирных жителей. «ВВС, которые должны защищать жизни и имущество людей, нанесли вред людям»,- сказал Ли Ён Су на пресс-конференции. «Подобное никогда не должно было произойти и не должно повториться»,- подчеркнул генерал. Он пообещал приложить усилия для предотвращения подобных инцидентов в будущем, а также помочь пострадавшим вернуться к нормальной жизни, полностью компенсировав ущерб. Предварительной причиной случайной бомбардировки является ошибка пилота, который ввёл неверные координаты цели. Военные приостановили все учения с боевой стрельбой до тех пор, пока не будет установлена точная причина аварии.