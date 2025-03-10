KDI: Экономика РК находится под угрозой спада

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В последнее время отечественная экономика оказалась перед угрозой спада из-за неблагоприятной ситуации в строительной отрасли и ухудшения условий экспорта. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Корейского института развития (KDI). Эксперты института отмечают наличие рисков спада три месяца подряд. Хотя влияние политической неопределённости частично ослабло, ухудшение внешних условий продолжает оказывать давление на экспортно-зависимую экономику страны,- говорится в докладе. Показатели потребительских и деловых настроений свидетельствуют о постепенном восстановлении экономики после шока, вызванного кратковременным введением Юн Сок Ёлем чрезвычайного положения в декабре. Однако опасения по поводу глобальной торговой войны усилились, поскольку президент США Дональд Трамп ужесточил тарифные меры против основных торговых партнёров в попытке сократить торговый дефицит и достичь более широких политических целей. Помимо замедления роста экспорта полупроводников, низкая эффективность других экспортных позиций привела к низким общим темпам роста экспорта. Хотя производственный сектор продемонстрировал скромное улучшение, в строительном секторе сохраняются слабые инвестиции и занятость,- подчёркивается в докладе KDI.