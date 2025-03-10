Фильм «Микки-17» лидирует в североамериканском прокате

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Фильм режиссёра Пон Чжун Хо «Микки-17» вышел на первое место в североамериканском прокате. По данным американского онлайн-трекера кассовых сборов Box Office Mojo, за выходные дни 8-9 марта сборы от демонстрации фильма в 3807 кинотеатрах составили 19 млн 100 тыс. долларов. Голливудская научно-фантастическая комедия собрала дополнительно 34 млн 200 тыс. долларов в международном прокат. В результате кассовые сборы с момента начала демонстрации фильма составили в целом 53 млн 300 тыс. долларов. Самые высокие сборы достигнуты в РК - 9 млн долларов за первую неделю проката. Далее следуют Франция - 2 млн 900 тыс. долларов и Великобритания - 2 млн 700 тыс. долларов. Компания Warner Bros. Entertainment затратила на съёмки фильма 118 млн долларов и дополнительно 80 млн долларов составили маркетинговые расходы. Для того, чтобы «Микки-17» окупился в прокате, ему необходимо собрать от 275 до 300 млн долларов по всему миру.