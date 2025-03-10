Комитет по правам человека рекомендует повысить пенсионный возраст

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Комитет по правам человека РК рекомендовал правительству повысить установленный законом пенсионный возраст с 60 до 65 лет. Как отмечается в заявлении, опубликованном 10 марта, по мере того, как Южная Корея вступает в стареющее общество, относительный уровень бедности среди пожилых людей выше, чем в других странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития. Это повышает необходимость институциональных реформ для обеспечения достойной жизни пожилого населения. Кроме того, существует пятилетний разрыв между установленным законом пенсионным возрастом в 60 лет и возрастом в 65 лет для получения пенсионных пособий. Это может привести к потере дохода пожилыми людьми. Чтобы избежать возможного снижения найма молодёжи в результате повышения пенсионного возраста, комитет рекомендует правительству внедрить политику поддержки заработной платы для пожилых работников, чтобы облегчить нагрузку как на предприятия, так и на сотрудников.