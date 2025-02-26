Потепление привело к резкому ухудшению качества воздуха

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После того, как 9 марта в западные регионы РК поступили из Китая воздушные массы с высокой концентрацией мелкодисперсной пыли, а также в результате застоя воздуха, в столичном регионе сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха. По прогнозам синоптиков, такая ситуация продлится по крайней мере до 12 марта. Как сообщили в администрации Сеула, с полуночи до 16 часов 10 марта среднесуточная концентрация ультрадисперсной пыли (PM2,5) превысила в столичном регионе 50 мкг/м³. В течение суток 11 марта уровень загрязнения воздуха также превысит 50 мкг/м³, в связи с чем объявлено об экстренных защитных мерах. В Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо сокращены часы работы промышленных предприятий и строительных объектов, введён запрет на движение автомобилей с максимальным, пятым уровнем выбросов. Разрешено движение личного транспорта только с нечётными номерами. Вплоть до отмены экстренных мер отменены такие мероприятия на открытом воздухе как церемонии смены караула у королевского дворца Токсугун и у ворот Суннемун. Находясь на улице, гражданам рекомендовано носить маски класса KF94 и выше.