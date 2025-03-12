Представитель РК призвал США к промышленному сотрудничеству

Развитие сотрудничества в передовых отраслях промышленности соответствует интересам Сеула и Вашингтона. Об этом заявил представитель РК по вопросам международного инвестиционного сотрудничества Чхве Чжун Гён, выступая 10 марта на семинаре в вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation. Он находится в США с 28 февраля в поисках путей укрепления двустороннего сотрудничества в различных отраслях промышленности на фоне растущей обеспокоенности по поводу продвижения администрацией Дональда Трампа новой тарифной схемы. Чхве Чжун Гён призвал развивать двустороннее сотрудничество в шести областях - судостроении, обороне, искусственном интеллекте, ядерной энергетике, традиционной энергетике и разработках аккумуляторов. Он особо отметил, что две страны смогут усилить конкурентоспособность на мировом рынке, если интегрируют передовые технологии США и производственную структуру РК.