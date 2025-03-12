Занятость в РК в феврале увеличилась на 136 тыс. человек

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По данным национального статистического управления, опубликованным 12 марта, численность занятого населения РК старше 15 лет составила в конце прошлого месяца 28 млн 179 тыс. человек. Это на 136 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост рабочих мест зафиксирован в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 192 тысячи, а в научно-технической области - на 80 тысяч. При этом в строительной отрасли занятость сократилась на 167 тысяч, а в обрабатывающей промышленности - на 74 тысячи человек. Как и раньше, рост занятости достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 342 тысячи новых рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 228 тысяч, а от 40 до 49 лет - на 78 тысяч человек. Уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста (15-64 года) составил 61,7%, увеличившись за год на 0,1%. Общий уровень безработицы составил 3,2% трудоспособного населения, не изменившись по сравнению с прошлым годом. Однако уровень безработицы среди молодёжи до 29 лет вырос на 0,5% и составил 7%.