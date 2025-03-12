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Замглавы МИД России встретился с послом РК

Write: 2025-03-12 11:45:59Update: 2025-03-12 11:48:38

Замглавы МИД России встретился с послом РК

Photo : YONHAP News

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился 11 марта с послом РК Ли До Хуном. Как отмечается в информационном сообщении, размещённом на сайте российского внешнеполитического ведомства, «в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня, включая отдельные аспекты проблематики контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения». Сергей Рябков курирует в российском МИД вопросы отношений со странами Северной и Южной Америки, нераспространения и контроля над вооружениями. В этой связи эксперты полагают, что в ходе встречи затрагивались также российско-американские отношения, ситуация с переговорами по Украине и перспективы южнокорейско-российских отношений. Для их поддержания на высоком уровне Ли До Хун постоянно общается с российской стороной. Так, в декабре прошлого года он встречался с заместителем главы МИД России по Азиатско-Тихоокеанскому региону Андреем Руденко.
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