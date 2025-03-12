РК концентрирует усилия на поддержании роста рождаемости

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Правительство РК должно сосредоточить усилия на борьбе с низкой рождаемостью, чтобы сохранить с трудом достигнутый импульс её роста. Об этом заявил исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок, выступая 11 марта на совещании по решению проблем демографии. Было отмечено, что в декабре прошлого года страна вступила в стадию сверхстарого общества, когда более 20% населения относится к возрастной группе старше 65 лет. Старение населения не только истощает фонды социального страхования, но и замедляет экономический рост. Среди инициатив правительства по стимулированию рождаемости - повышение максимального порога дохода для молодожёнов и семей с новорождёнными. Это позволит большему количеству домохозяйств претендовать на получение жилищных кредитов под низкие проценты. В 2024 году в РК родились 238.300 детей, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Рост рождаемости отмечен впервые с 2015 года.