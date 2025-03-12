РК и Австралия обсудили торгово-экономическое сотрудничество

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11 марта министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын и министр торговли Австралии Дон Фаррелл обсудили в формате видеоконференции вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Они затронули также ситуацию на мировом рынке. Южнокорейская сторона высоко оценила постоянное расширение объёмов торговли и инвестиций между двумя странами. Была подчёркнута необходимость расширения сотрудничества в таких перспективных областях как цепочки поставок, «чистая» энергетика и цифровые технологии. Ан Док Кын обратился к правительству Австралии с просьбой поддержать бесперебойную реализацию инвестиционных проектов южнокорейских компаний, включая проекты, связанные с критически важными минералами. Он пригласил правительство и деловые круги Австралии принять активное участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится осенью этого года в РК.