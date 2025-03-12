США призывают РК отменить несправедливую торговую практику

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Национальная ассоциация производителей говядины США назвала запрет на ввоз в РК мяса коров старше 30 месяцев «несправедливой торговой практикой». Она направила письмо карантинным властям РК с просьбой отменить запрет. В письме подчёркивается, что Китай, Япония и Тайвань давно признали безопасность и качество американской говядины, отменив аналогичные ограничения. Ассоциация отмечает, что в США применяются строгие стандарты и меры безопасности в отношении профилактики коровьего бешенства. Запрет на ввоз мяса коров старше 30 месяцев являлся «переходной мерой» после открытия южнокорейского рынка для американской говядины, но он сохраняется уже 16 лет. Кроме того, запрещён ввоз в РК переработанной говядины в виде фарша и колбасных изделий. Торговый представитель США должен до первого апреля представить президенту страны отчёт, в котором будут определены несправедливые торговые практики партнёров и предложены меры по их устранению.