Korean Air впервые за 41 год меняет логотип

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Компания Korean Air впервые за 41 год изменила свой корпоративный логотип. Он представлен 11 марта на церемонии в штаб-квартире компании в Сеуле. Дизайн логотипа представляет собой фирменный символ «Тхэгык» и справа от него название авиакомпании в новом формате. Вместо предыдущей красно-голубой цветовой схемы логотип теперь имеет однотонный тёмно-синий цвет. Как отмечается в пресс-релизе Korean Air, упрощённый логотип обеспечивает современный и премиальный образ, подобающий ведущей национальной авиакомпании. При этом элегантные линии символа «Тхэгык» передают динамическую энергию и красоту. Новый дизайн соответствует глобальной тенденции к минимализму, сохраняя при этом наследие Korean Air. Авиакомпания также представила новую окраску самолётов. На передней части фюзеляжа крупными буквами отображается слово KOREAN, но без слова AIR. Компания объяснила, что это отражает уверенность Korean Air в своём статусе флагманского перевозчика РК.