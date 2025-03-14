Космический телескоп SphereX успешно вышел на орбиту

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12 марта осуществлён успешный запуск космического телескопа SphereX. Он является совместной разработкой Корейского института астрономии и космических наук и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Телескоп запущен с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Телескоп вышел на околоземную орбиту на высоте около 650 километров и установил связь с наземной станцией на острове Шпицберген в Норвегии, входящей в ближнюю космическую сеть NASA. В течение первых 37 дней полёта SphereX будет проведено его тестирование в разных режимах. После этого он начнёт изучать объекты, которые плохо видны оптическим телескопам. Это формирующиеся звёзды, излучающие мало света, и межзвёздные газовые облака, не испускающие света совсем. SphereX займётся также далёкими галактиками, свет которых превратился в инфракрасные лучи из-за расширения Вселенной. SphereX будет совершать оборот вокруг Земли каждые 98 минут, совершая 14,5 оборотов в сутки и делая более 600 снимков космоса. Телескоп рассчитан на два года работы. За это время он четыре раза сделает обзор всего неба.