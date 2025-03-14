Два пилота ВВС арестованы по обвинению в халатности

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Два пилота истребителей военно-морских сил РК арестованы 13 марта по обвинению в халатности, приведшей к случайному сбросу бомб на жилой район в городе Пхочхоне провинции Кёнгидо. В ходе учений с боевой стрельбой два истребителя KF-16 сбросили восемь бомб MK-82 за пределами учебного полигона, в результате чего 38 человек, включая 24 гражданских лица, получили ранения. В ходе следствия было установлено, что прямой причиной трагического инцидента стал ошибочный ввод пилотами координат цели,- сообщили в министерстве обороны РК. Пилотам предъявлены обвинения в профессиональной халатности, нанесении ущерба людям, военным и гражданским объектам. По мнению экспертов, у них было как минимум три возможности исправить свою ошибку после ввода неправильных координат цели перед взлётом. Два командира подразделений отстранены от исполнения обязанностей за то, что они не дали конкретных указаний своим подчинённым.