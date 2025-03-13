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Экономика

Сотрудничество с РК в интересах экономической безопасности США

Write: 2025-03-14 11:04:40Update: 2025-03-14 12:10:35

Сотрудничество с РК в интересах экономической безопасности США

Photo : YONHAP News

Стратегическое сотрудничество с РК соответствует интересам  экономической безопасности США. Об этом заявил журналистам по прибытии в Вашингтон представитель РК на торговых переговорах Чон Ин Гё. В ходе трёхдневного визита он планирует встретиться со своим американским коллегой Джеймисоном Гриром, другими представителями правительства США, бизнесменами и депутатами Конгресса. Чон Ин Гё выразил уверенность в том, что взаимовыгодные торговые отношения между РК и США  продолжатся в период правления администрации Дональда Трампа. В отличие от 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия, введённых без исключений или изъятий, ситуация в сфере взаимных тарифов будет иной. Переговоры по этому вопросу только что начались всерьёз,- отметил Чон Ин Гё. Сеул наращивает усилия с целью минимизировать возможные последствия тарифной политики Дональда Трампа, направленной на сокращение торгового дефицита США, стимулирование внутреннего производства и решение ряда политических вопросов.
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