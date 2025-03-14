В РК понизились экспортные и импортные цены

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Как сообщили 14 марта в Банке Кореи, в феврале впервые за последние пять месяцев в стране снизились экспортные и импортные цены. Снижение экспортных цен, пересчитанных в корейские воны, составило 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это во многом обусловлено низким курсом национальной валюты, который составил в феврале 1.445,56 воны за доллар, что на 0,7% меньше, чем в январе. Дубайская нефть подешевела за тот же период на 3,1% до 77,92 доллара за баррель. Уголь и нефтепродукты подешевели на 2,5%, компьютеры, электронное и оптическое оборудование на 10%. В годовом исчислении экспортные цены выросли на 6,3%. Импортные цены снизились в феврале на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Это произошло благодаря снижению импортных цен на сырую нефть на 3,8%, на промежуточные товары на 0,2%. В годовом исчислении импортные цены выросли на 4,6%. Они являются основным фактором, определяющим общий уровень инфляции в стране. Потребительские цены выросли в феврале на 2% по сравнению с прошлым годом.