«Зелёная книга»: Экономика РК испытывает давление

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Южнокорейская экономика испытывает давление из-за растущей геополитической неопределённости, которая ослабила рост экспорта и рынок труда. Об этом говорится в мартовском издании «Зелёной книги», ежемесячном отчёте о состоянии экономики, опубликованном 14 марта министерством планирования и финансов. В документе отмечается, что давление продолжается четвёртый месяц подряд из-за внутренней политической нестабильности и эскалации глобальной торговой войны, подпитываемой тарифными мерами США. В отчёте подчёркиваются сохраняющиеся трудности с занятостью, особенно в строительном секторе, где число рабочих мест сокращается 10 месяцев подряд. Чтобы противостоять экономическим проблемам, правительство планирует мобилизовать все имеющиеся ресурсы для оперативной реализации мер по созданию рабочих мест, предоставлению финансовой поддержки домохозяйствам с низким доходом и оказанию помощи малому бизнесу. Кроме того, правительство обещает принять меры для устранения торговой неопределённости, включая поддержку отечественных компаний, пострадавших от роста американских тарифов.