Президент США может восстановить отношения с лидером КНДР

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Президент США Дональд Трамп выразил желание восстановить отношения, которые у него были с северокорейским лидером Ким Чон Ыном в период его первого президентского срока. Принимая 13 марта в Белом доме генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Трамп заявил журналистам, что у него «были прекрасные отношения с Ким Чон Ыном из Северной Кореи». Если бы его не избрали, была бы ядерная война с Северной Кореей,- добавил Трамп. Напомнив о своём желании сократить количество ядерного оружия в мире, он указал на значительный ядерный арсенал Северной Кореи. Впервые он назвал Северную Корею ядерной державой во время пресс-конференции 20 января, вскоре после своей инаугурации. Некоторые эксперты интерпретировали высказывания Трампа как намёк на изменение ядерной политики США в отношении Северной Кореи, однако Белый дом впоследствии подтвердил свою позицию по достижению полной денуклеаризации Северной Кореи.